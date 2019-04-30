Авиация ПНС наносит удары по позициям армии Хафтара к западу от Триполи

Военные самолеты Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа наносят удары по позициям армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара к западу от столицы страны, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным портала, ударам подверглись позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге города Сабрата в 70 км от Триполи. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В ЛНА пока не прокомментировали воздушную операцию ПНС.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

В понедельник телеканал Al-Hadath сообщил, что ведущая наступление на Триполи ЛНА находится всего в семи километрах от центра столицы и продолжают продвижение.

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