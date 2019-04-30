Сирийская армия уничтожила огневые позиции боевиков на севере Хамы

Сирийская армия открыла ответный огонь и уничтожила позиции террористов, откуда велся обстрел населенных пунктов Мхарде и Сальхаб, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным агентства, террористы во вторник открыли ракетный огонь по двум поселениям на севере провинции Хама, что привело к большому материальному ущербу. Один мирный житель получил ранения.

Обстрел вели отряды боевиков, засевшие в поселении Кальат Мудик на северо-западе провинции Хама.

В понедельник террористы обстреляли ракетами город Скальбия и поселение Шатха, тем самым в очередной раз нарушив режим прекращения огня в установленной демилитаризованной зоне в провинции Идлиб.

Террористы в провинции Идлиб регулярно нарушают режим прекращения огня, обстреливая населенные пункты и позиции правительственных сил в провинциях Латакия, Хама и Алеппо. Армия в ответ выявляет укрепления боевиков и уничтожает их.

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