В Сирии заявили о желании стать частью проекта "Один пояс-один путь"

Сирия надеется принять участие в китайской инициативе по развитию торговых и транспортных проектов "Один пояс - один путь", заявила советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Шаабан представляла Сирию на втором форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который проходил с 25 по 27 апреля 2019 года в Пекине, в нем приняли участие 37 лидеров государств и правительств, включая российского президента Владимира Путина.

"Мы надеемся, что Сирия, которая исторически является очень важным партнером "Шелкового пути", также будет участвовать в создании новой инициативы "Один пояс - один путь". И мы верим, что Сирия, Ирак и Иран смогут построить мосты, ведь на самом деле наша главная проблема на Ближнем Востоке заключается в том, что нас разъединяют сила и оружие", - сказала Шаабан.

Она поблагодарила форум и его участников за то, что они продвигают глобальный диалог и взаимодействие.

"Я думаю, что для таких стран, как Сирия, которая страдает от терроризма в течение последних восьми лет, очень приятно наблюдать за тем, как столько важных стран из Азии, Европы и Латинской Америки объединяются, чтобы сказать: "Санкции и наказания никуда нас не приведут, нам нужен другой способ взаимодействия со странами". Нам нужен диалог, нам нужно сотрудничество, нам нужны связи. Нам ни к чему санкции, наказания, война и терроризм", - отметила Шаабан.

По словам советника, форум "Один пояс - один путь" стремится разработать стратегию развития на долгосрочную перспективу. Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Первый форум прошел в мае 2017 года, на него приехали 29 лидеров.

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