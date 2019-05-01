США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

1 мая 2019 17:16 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты провели в среду испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Как сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, пуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние в 4,2 тыс. миль (около 6,75 тыс. км) и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. "Эти испытания показывают, что силы ядерного сдерживания США являются современными, функциональными, гибкими и могут применяться должным образом для того, чтобы сдерживать угрозы XXI века и усилить доверие со стороны наших союзников", - отмечается в заявлении. "Эти пуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или региональные противоречия", - уверяют также в пресс-службе Командования глобального удара.

МБР Minuteman III, запускаемые с базы Ванденберг, оснащены сложным оборудованием по сбору данных. Специалисты Пентагона, Министерства энергетики США и Стратегического командования (STRATCOM) американских ВС используют эти данные для проверки готовности и возможностей имеющихся МБР.

Они также оборудованы специальным устройством, на которое в случае аномалий отправляется команда о самоуничтожении ракеты. Целью испытаний является проверка готовности, эффективности и точности системы.

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