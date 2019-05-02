Судно КНР "Юаньван-7" начало первую в году миссию по слежению за космическими полетами

2 мая 2019 11:08 (UTC+04:00)

Китайское судно слежения и контроля за полетами космических кораблей "Юаньван-7" приступило к выполнению первой в 2019 году миссии по мониторингу орбиты и околоземного космического пространства, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, плавание будет проходить в акватории Тихого океана. Предварительно экипаж прошел специальную тренировочную программу по улучшению навыков профессиональной деятельности в экстремальных условиях. Судно покинуло гавань в провинции Цзянсу на востоке КНР и будет находиться в море с целью осуществления контроля за запусками китайских космических аппаратов в текущем году.

"Юаньван-7" водоизмещением 30 тыс. т относится к новому поколению судов слежения за полетами и достигает 220 м в длину. Оно поступило в эксплуатацию в 2016 году и ежегодно проводит порядка 200 суток в океане. За все время использования судно успешно осуществило около 10 миссий, преодолев 100 тыс. морских миль (185,2 тыс. км). В частности, оно контролировало работу первого китайского космического грузовика "Тяньчжоу-1" и орбитального челнока "Шэньчжоу-11".

Китай активно развивает национальную космическую программу. Помимо научных, метеорологических, ретрансляционных, телекоммуникационных и навигационных спутников в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годы. В текущем году страна планирует вывести на орбиту около 30 космических аппаратов. В 2018 году "Юаньван-7" сопровождал миссию "Чанъэ-4" по отправке посадочного модуля и лунохода на обратную сторону Луны.

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