Армия Хафтара восстановила контроль над рядом районов к югу от Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара восстановила контроль над четырьмя районами на юге Триполи, заявил представитель 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию ЛНА, генерал Мунзер Хартуш, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"ЛНА сегодня удалось полностью восстановить контроль над районом эс-Сабиа и обеспечить его безопасность. ЛНА восстановила контроль также над Сук эс-Сабт и даже над эль-Касарат и эль-Азизией", - сообщил Хартуш.

Он также заявил, что в районе моста у аэропорта Триполи происходили ожесточенные столкновения, 73-й бригаде удалось отразить нападение противника. Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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