Вице-премьер Госсовета Китая поедет на встречу в США на три дня позже

6 мая 2019 10:00 (UTC+04:00)

Главный переговорщик Китая на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится на очередной раунд консультаций в США, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на китайские товары, но на три дня позже запланированной даты и останется всего на один день, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай рассматривает возможность отменить торговые переговоры с США на этой неделе после заявления Трампа. Предыдущий раунд переговоров США и Китая по торговле прошел в Пекине 30 апреля, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне. Многие ожидали, что стороны смогут достичь соглашения в ходе 11-го раунда консультаций, что положило бы конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако в воскресенье Трамп заявил о том, что он увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары.

Как пишет South China Morning Post, теперь Китай думает, "склонить ли голову под давлением США и сделать еще больше уступок, или же лучше прекратить переговоры, чем уступить требованиям США".
"Ожидается, что Лю Хэ покинет Пекин в четверг, на три дня позже запланированной даты, и покинет Вашингтон через день", - цитирует издание информированного источника. По словам источника, поездка Лю Хэ - попытка Китая найти "золотую середину" и показать, что Пекин не отходит от переговоров, несмотря на неожиданную угрозу Трампа.
По словам еще одного источника, обе стороны по-прежнему остаются приверженными достижению финального соглашения, однако угроза Трампа ставит делегацию Китая в неудобное положение, так как любая сделка может быть воспринята общественностью в Китае как "капитуляция Белому дому".
Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

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