В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По предварительным данным, автобус вез пассажиров из Лахора в Равалпинди, когда в нем произошло замыкание проводки. Всего в транспортном средстве находились 16 человек, четверым из них удалось выпрыгнуть из горящего автобуса на ходу.

Пострадавшие доставлены в медучреждения, их жизням ничего не угрожает, отмечает телеканал.

Полиция ведет расследование случившегося.

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