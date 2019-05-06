Лондон планирует ввести законы для предотвращения угрозы вмешательства в выборы извне

6 мая 2019 17:12 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании планирует ввести новое законодательство, чтобы предотвратить угрозу вмешательства иностранных государств в процесс проведения выборов и референдумов в королевстве, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

При этом, как заявил министр по делам конституции в секретариате британского кабмина Кевин Фостер, у официального Лондона "нет данных о дискредитации британских выборов или референдумов". "Однако в цифровую эпоху нам необходимо пересмотреть и актуализировать наши аналоговые законы, а также обеспечить принятие надежных защитных мер от враждебных государств, иностранных лоббистов и теневых третьих сторон", - сказал он.

Планы британского правительства предусматривают начало консультаций по ужесточению законодательства в отношении осуществления пожертвований из-за рубежа, а также введение требования указания авторства при публикации в интернете агитационных материалов и запрещение баллотироваться на выборные должности лицам, которые были признаны виновными в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как ожидается, законодательная инициатива будет выдвинута позднее в этом году после проведения выборов в Европарламент, которые должны состоятся на территории Великобритании 23 мая.

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