Минобороны Южной Кореи осудило недавние пуски ракет малой дальности в КНДР

7 мая 2019 10:24 (UTC+04:00)

Министерство национальной обороны Республики Корея призвало КНДР прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник на брифинге в Сеуле официальный представитель ведомства Чхве Хён Су, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Минобороны "глубоко обеспокоено действиями Северной Кореи, которые идут вразрез с духом межкорейского военного соглашения" о деэскалации напряженности, подписанного министрами обороны двух стран в сентябре прошлого года. "Призываем Северную Корею прекратить шаги, которые способствуют росту напряженности на Корейском полуострове", - резюмировал представитель Минобороны.

В субботу, 4 мая, Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

В воскресенье, 5 мая, агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение военнослужащих обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием".

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