Спецпредставитель США по КНДР посетит на этой неделе Южную Корею

8 мая 2019 09:15 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит с 9 по 10 мая Сеул, где обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил в среду представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль на брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В ходе визита Бигэн встретится со спецпредставителем Юга по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Стороны обменяются оценками ситуации вокруг КНДР, подробно обсудят сотрудничество в вопросах установления прочного мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове", - отметил дипломат.

По его словам, Ли Ду Хун и Бигэн также проведут заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР. Это будет первая встреча группы и первая поездка Бигэна в Сеул после саммита США и КНДР во Вьетнаме 27-28 февраля.

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