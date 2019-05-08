Иран приостанавливает выполнение обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения", — заявил президент страны Хасан Роухани в ходе выступления, которое транслируется по телеканалу Press TV.

Рейтер со ссылкой на местное агентство IRIB ранее сообщило, что адресатами стали Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия.

Агентство ISNA распространило информацию, что Роухани в среду может объявить о контрмерах Тегерана в связи с прошлогодним выходом США из ядерной сделки. По данным СМИ, план, скорее всего, не подразумевает выход Ирана из соглашения, однако речь может идти о частичном прекращении выполнения обязательств.

США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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