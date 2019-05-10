Японские власти получат право запрещать иностранные инвестиции в IT-компании

Правительство Японии намерено в текущем году утвердить систему, которая позволит пресекать иностранные инвестиции в сферу информационных технологий в случае, если это будет признано угрозой национальной безопасности, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сейчас законодательство позволяет правительству Японии контролировать или даже запрещать инвестиции, которые делаются в компании, связанные с разработкой и производством авиатехники, атомных электростанций, вооружений. Теперь такие же полномочия власти получат еще в 20 областях, включая разработку и производство программного обеспечения, полупроводников и интегральных схем, компьютеров, систем мобильной связи, обработки и хранения информации.

Частный бизнес будет обязан сообщать в соответствующие министерства о каждой попытке иностранного бизнеса купить в компаниях из этих сфер более 10% акций. Власти после этого станут проводить соответствующие расследования и получат право в случае необходимости аннулировать сделки или менять их характер.

В декабре прошлого года правительство Японии приняло решение запретить китайским компаниям Huawei и ZTE получать государственные контракты и участвовать в госзакупках. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил тогда, что Токио не намерен приобретать оборудование, которое имеет вредоносные функции или может применяться для кражи информации.

Летом 2018 года США также приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei. Американские власти неоднократно утверждали, что эти корпорации сотрудничают со спецслужбами КНР. Китайская сторона последовательно отвергает подобные обвинения.

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