Японские власти получат право запрещать иностранные инвестиции в IT-компании

10 мая 2019 11:48 (UTC+04:00)

Правительство Японии намерено в текущем году утвердить систему, которая позволит пресекать иностранные инвестиции в сферу информационных технологий в случае, если это будет признано угрозой национальной безопасности, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сейчас законодательство позволяет правительству Японии контролировать или даже запрещать инвестиции, которые делаются в компании, связанные с разработкой и производством авиатехники, атомных электростанций, вооружений. Теперь такие же полномочия власти получат еще в 20 областях, включая разработку и производство программного обеспечения, полупроводников и интегральных схем, компьютеров, систем мобильной связи, обработки и хранения информации.

Частный бизнес будет обязан сообщать в соответствующие министерства о каждой попытке иностранного бизнеса купить в компаниях из этих сфер более 10% акций. Власти после этого станут проводить соответствующие расследования и получат право в случае необходимости аннулировать сделки или менять их характер.

В декабре прошлого года правительство Японии приняло решение запретить китайским компаниям Huawei и ZTE получать государственные контракты и участвовать в госзакупках. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил тогда, что Токио не намерен приобретать оборудование, которое имеет вредоносные функции или может применяться для кражи информации.

Летом 2018 года США также приняли решение ввести запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei. Американские власти неоднократно утверждали, что эти корпорации сотрудничают со спецслужбами КНР. Китайская сторона последовательно отвергает подобные обвинения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министры сельского хозяйства стран G20 на встрече в Японии обсудят проблемы отрасли
В мире 12:14
В Японии принят закон о бесплатных детских садах
В мире 10:23
В результате землетрясения в Японии пострадали два человека
Другие страны 08:57
Япония считает, что КНДР 9 мая запустила баллистические ракеты
В мире 07:42
Япония и США координируют свои позиции в связи с пусками ракет в КНДР
В мире 05:14
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 04:18
Лента новостей
ЕБРР обнародовал прогноз роста ВВП Туркменистана
Бизнес 12:19
"Крупнейший инженерный проект в истории Израиля"
Израиль 12:19
Узбекистан и Азербайджан обсудили состояние действующей правовой базы
Узбекистан 12:18
Министры сельского хозяйства стран G20 на встрече в Японии обсудят проблемы отрасли
В мире 12:14
Азербайджанская корпорация начала разработку плана по установке металлоконструкций на НПЗ
Бизнес 12:07
Известны имена пострадавших при пожаре на судне "Исрафил Гусейнов"
Происшествия 12:03
ВБ: Азербайджан - единственная страна Южного Кавказа с положительной демографией
Бизнес 12:03
Общественность Азербайджана отмечает 96-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 11:58
В Ашхабаде проведут международную выставку текстильной и ковровой продукции
Туркменистан 11:50