Активисты Greenpeace залезли на крышу здания правящей польской партии

14 мая 2019 11:19 (UTC+04:00)

Экологи из Greenpeace залезли на крышу здания правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Они протестуют против того, что в Польской энергетике до сих пор активно используется уголь.
Несколько активистов Greenpeace залезли на крышу здания на улице Новогродской и практически полностью закрыли фасад здания огромными кусками черной материи с надписями: "Польша без угля 2030".

Одновременно в Twitter польского подразделения Greenpeace появилось сообщение: "У нас есть 11 лет для того, чтобы избежать климатической катастрофы. Польша должна отказаться от угля до 2030 года".

Greenpeace утверждает, что правящая партия ушла от вопросов защиты климата в своей предвыборной программе. "Мы дальше строим угольные электростанции, дальше строим шахты. У нас нет никакого плана преобразования горных территорий", - завил журналистам представившийся организатором акции Марек Юзефяк.

В настоящее время уголь является топливом для около 80 % польской энергетики.

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