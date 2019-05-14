Кабмин Таиланда объявил день рождения королевы Сутхиды государственным праздником

14 мая 2019 15:00 (UTC+04:00)

Кабинет министров Таиланда объявил 3 июня - день рождения королевы Сутхиды - государственным праздником, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как сообщила газета Bangkok Post, кабмин утвердил декларацию о государственных праздниках, предложенную секретариатом правительства.

1 мая король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн. 4 мая монарх присвоил ей официальный титул - Ее Величество королева Сутхида.

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