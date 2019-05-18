Иностранных наблюдателей на учениях с участием авианосной группы на Аляске нет

18 мая 2019 10:33 (UTC+04:00)

Иностранные наблюдатели не приглашались на крупные военные учения Northern Edge 19 на Аляске, в которых впервые за 10 лет принимает участие авианосная ударная группа (АУГ), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В настоящий момент иностранных наблюдателей или участников на этих маневрах нет", - заявил представитель командования. При этом он не ответил на вопрос о том, уведомлял ли Вашингтон Москву заблаговременно о планах проведения учений и поддерживает ли в ходе них американская сторона контакт с российской. Он также не стал уточнять, будет ли авианосная ударная группа Theodore Roosevelt оставаться в районе учений до их окончания 24 мая или покинет его раньше.

"Участники Northern Edge 19 будут отрабатывать тактические элементы, технику и процедуры, связанные с противовоздушной обороной, непосредственной авиационной поддержкой, а также воспрепятствованием с воздуха действиям противника на море. В соответствии с нашей политикой, мы не обсуждаем конкретные детали маневров", - подчеркнули в пресс-службе.

В общей сложности в учениях задействованы порядка 10 тыс. солдат и офицеров, примерно 250 различных летательных аппаратов из всех видов ВС США, включая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты и F-22 ВВС, а также пять кораблей. Активная фаза нынешних учений началась 13 мая.

Эти маневры проводятся раз в два года. В этом году в них принимает участие атомный авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения - ракетные эсминцы Russell, Kidd и John Finn, а также танкер-заправщик Henry Kaiser. АУГ Theodore Roosevelt базируется в Сан-Диего (штат Калифорния). Маневры призваны способствовать, в частности, выработке большей слаженности при совместных операциях различных видов ВС США, совершенствованию командования и управления силами и средствами.

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