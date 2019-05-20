В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

20 мая 2019 10:53 (UTC+04:00)

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех пользователей, которые уже купили смартфоны Huawei, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что американская корпорация приостановила ведение дел с китайской компанией Huawei в связи с внесением ее в черный список правительства США.

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.

В корпорации добавили, что пытаются разобраться с последствиями решения американских властей. Никаких других подробностей они не сообщили.

Ранее Министерство торговли США заявило, что намерено внести китайскую компанию Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".

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