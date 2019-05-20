Несколько американских IT-компаний приостановили бизнес с Huawei

20 мая 2019 11:28 (UTC+04:00)

Американские фирмы, работающие в сфере информационных технологий, приостановили поставки программного обеспечения и оборудования китайской компании Huawei, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщает агентство со ссылкой на источники, такие компании, как Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel сообщили своим сотрудникам, что не станут поставлять оборудование Huawei до дальнейших распоряжений.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американская корпорация Google приостановила ведение дел с китайской компанией Huawei в связи с внесением ее в черный список. Сообщалось, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом. В четверг администрация президента США официально внесла компанию Huawei в черный список, при этом сразу же последовали ограничения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об угрозе иностранного шпионажа информационным технологиям США и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью. Президент подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям. Министру торговли поручено запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США.

Американские СМИ писали, что США могут ввести ограничения против Huawei, чтобы предотвратить использование технологий компании при строительстве сотовых сетей стандарта 5G в США и других странах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать
В мире 12:48
КНДР намерена бороться с санкциями развитием собственной экономики
В мире 12:21
Китайская компания построит цементный завод в Узбекском Самарканде
Бизнес 11:00
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
В мире 10:53
Американский эсминец прошел рядом со спорным островом в Южно-Китайском море
В мире 10:31
Пхеньян раскритиковал Сеул за политику зависимости от США
В мире 09:24
Лента новостей
AzerGold изучает опыт Финляндии
Бизнес 12:55
Китай призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать
В мире 12:48
Корея поделится с Азербайджаном опытом в решении вопроса проблемных кредитов
Финансы 12:39
ЕС запускает новый проект по поддержке цифровой экономики в Грузии
Бизнес 12:37
Baku Fashion Expo 2019 – посвящение Джанни Версаче
Стиль 12:36
КНДР намерена бороться с санкциями развитием собственной экономики
В мире 12:21
Помощник Первого вице-президента: В прошлом году азербайджанские суды рассмотрели более 246 тыс. дел
Политика 12:19
В Азербайджане необходимо усилить роль гражданского общества для улучшения бизнес среды - эксперты
Бизнес 12:13
Азербайджанским банкам нужно наращивать капитализацию для борьбы с проблемными активами - Корпорация страхования
Финансы 11:54