Несколько американских IT-компаний приостановили бизнес с Huawei

Американские фирмы, работающие в сфере информационных технологий, приостановили поставки программного обеспечения и оборудования китайской компании Huawei, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщает агентство со ссылкой на источники, такие компании, как Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel сообщили своим сотрудникам, что не станут поставлять оборудование Huawei до дальнейших распоряжений.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американская корпорация Google приостановила ведение дел с китайской компанией Huawei в связи с внесением ее в черный список. Сообщалось, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом. В четверг администрация президента США официально внесла компанию Huawei в черный список, при этом сразу же последовали ограничения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об угрозе иностранного шпионажа информационным технологиям США и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью. Президент подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям. Министру торговли поручено запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США.

Американские СМИ писали, что США могут ввести ограничения против Huawei, чтобы предотвратить использование технологий компании при строительстве сотовых сетей стандарта 5G в США и других странах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.