На Шри-Ланке задержали 89 человек по подозрению в причастности к взрывам

20 мая 2019 15:09 (UTC+04:00)

Полиция Шри-Ланки задержала 89 человек по подозрению в причастности к серии резонансных взрывов, которые прогремели на острове в пасхальное воскресенье и унесли жизни порядка 250 человек, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось о 80 задержанных. Полиция считает, что к терактам имеют непосредственное отношение три группировки: "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", "Джамаат аль-Миллату Ибрагим" и "Вилайя ас-Сейлани". На минувшей неделе президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена издал указ, официально запрещающий деятельность этих организаций в стране.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным Минздрава, жизни 250-260 человек. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет. Как сообщил ранее исполняющий обязанности начальника полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.

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