В Испании более 300 семей дали имена своим детям в честь персонажей "Игры престолов"

20 мая 2019 16:17 (UTC+04:00)

В Испании живут 57 девочек, которых назвали Дейенерис, сообщает Национальный институт статистики. Еще чаще (279 случаев) можно встретить в стране девочек по имени Арья. Дети с такими именами в основном живут в Мадриде и Барселоне. При этом не приводятся данные по именам других героев саги, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Игру престолов" снимали на территории Великобритании, Ирландии, Марокко, Мальты, Испании, Хорватии, Исландии, США, и Канады. Он был создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина.

Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. В настоящий момент десятки тысяч человек подписали петицию с требованием переснять финальный восьмой сезон телесериала и привлечь к этой работе более компетентных сценаристов. Петиция, размещенная на сайте change.org, адресована компании HBO.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зрители обнаружили в "Игре престолов" новый ляп (ФОТО)
В мире 19 мая 08:13
Социалисты предлагают каталонским политикам возглавить обе палаты парламента Испании
В мире 17 мая 11:33
Вратарь ФК "Барселона" тер Штеген может пропустить остаток сезона из-за травмы
Спорт 17 мая 01:33
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате песни La bicicleta
В мире 16 мая 16:11
Посольство США выразило недовольство из-за ситуации вокруг испанского фрегата
США 15 мая 19:07
В попавшей в ДТП в Испании машине нашли миллион евро
В мире 15 мая 15:02
Лента новостей
Азербайджано-турецкое предприятие по производству удобрений расширит географию поставок
Бизнес 17:31
Южный Судан закроет посольства в некоторых странах из-за экономического кризиса
В мире 17:29
Ненефтяная промышленность в Азербайджане наращивает объемы
Бизнес 17:26
В Азербайджане продолжает сокращаться металлургическая промышленность
Бизнес 17:26
Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева с Днем Республики
Политика 17:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Кюрдамире
Политика 17:18
Минфин Канады объявил о снятии ответных пошлин на американские товары
В мире 17:16
Эксперты доработают в Минске проект положения об Играх стран СНГ
Беларусь 17:13
В Азербайджане процесс выхода бизнеса на рынок труда будет координироваться Общественными советами (Эксклюзив)
Бизнес 17:12