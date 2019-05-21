В работе Skype произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера Skype наблюдаются во вторник в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Skype наблюдаются с 14:14 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

О сбоях в работе мессенджера сообщают пользователи в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, США, Франции, Японии. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

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