В работе Skype произошел сбой

21 мая 2019 22:48 (UTC+04:00)

Проблемы в работе мессенджера Skype наблюдаются во вторник в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Skype наблюдаются с 14:14 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

О сбоях в работе мессенджера сообщают пользователи в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, США, Франции, Японии. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

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