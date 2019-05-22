Джоха Альхартхи из Омана удостоена Международной Букеровской премии

22 мая 2019 02:59 (UTC+04:00)

Писательница и преподаватель из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года. Об этом было объявлено во вторник вечером в ходе торжественной церемонии в лондонском концертном зале Roundhouse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Жюри выбрало из короткого списка претендентов на победу книгу Альхартхи "Небесные тела" (Celestial Bodies), повествующую о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды писательница стала обладательницей приза в размере £50 тыс. (почти $63,6 тыс.), которые она разделит с переводчиком ее творчества. "Я бы хотела поблагодарить судей за эту большую честь. И, прежде всего, я должна поблагодарить Мэрилин Бут за ее прекрасный перевод "Небесных тел", - сказала оманская писательница.

"Ее тонкое искусство вовлекает нас в воображаемое общество, открытое для решения глубинных вопросов времени и смерти, тревожных аспектов нашей общей истории", - заметила британский историк и телеведущая Беттани Хьюз, вручившая награду победительнице.

В числе претендентов на получение награды была ее прошлогодний лауреат - польская писательница Ольга Токарчук с романом "Пройдись плугом по костям мертвых" (Drive Your Plow Over the Bones of the Dead), который впервые был опубликован в 2009 году. В шорт-лист, опубликованный в апреле, также вошли немецкая писательница Марион Пошманн с романом "Сосновые острова" (The Pine Islands), колумбиец Хуан Габриэль Васкес с романом "Форма руин" (The Shape of the Ruins), французская писательница Анни Эрно с романом "Годы" (The Years), чилийская детская писательница, издатель и юрист Алия Трабукко Серан с романом "Непрожитое" (The Remainder).

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