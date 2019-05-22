Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов

22 мая 2019 16:31 (UTC+04:00)

Власти Шри-Ланки продлили на месяц действие режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Отмечается, что президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал в среду документ о продлении режима ЧП. Месяц назад власти страны приняли такие меры, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет. Как сообщил ранее исполняющий обязанности начальника полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.

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