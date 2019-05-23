Дэниел Крэйг перенесет операцию после травмы на съемках нового фильма

23 мая 2019 04:23 (UTC+04:00)

Актер Дэниел Крэйг перенесет операцию на лодыжке после травмы, полученной на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде, сообщается в Twitter-аккаунте киносерии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Mirror написало, что актер получил травму во время съемок на Ямайке: он повредил лодыжку, когда бежал в одной из сцен, после чего был доставлен в США для проведения диагностики. Источник издания также сообщил, что актер был огорчен случившимся и необходимостью менять расписание съемочного процесса.

"Дэниел Крэйг перенесет небольшую операцию на лодыжке из-за травмы, полученной во время съемок на Ямайке. Производство (фильма) будет продолжаться, пока Крэйг будет проходить двухнедельный период реабилитации после операции. Фильм будет выпущен по плану в апреле 2020 года", - говорится в сообщении.

В апреле стало известно, что в 25-й серии "бондианы", помимо Крэйга, снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Название новой серии "бондианы" до сих пор держится в тайне.

Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Внучка Флеминга назвала актеров, которых она видит в роли Бонда после Дэниела Крейга
В мире 21 мая 10:31
Назван новый режиссер фильма о Бонде
Звёздный мир 21 сентября 2018 01:50
Умер режиссер бондианы Льюис Гилберт
В мире 28 февраля 2018 02:16
Скончался актер, исполнивший главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде
В мире 23 мая 2017 18:03
Скончался режиссер фильмов про Джеймса Бонда
Социум 21 апреля 2016 17:51
Вещи Джеймса Бонда выставят на торги Christie's
Звёздный мир 23 января 2016 09:51
Лента новостей
Почему в космосе запрещен алкоголь?
В мире 04:59
Reuters: Трамп и Эрдоган могут встретиться на полях саммита G20 в Японии
США 04:44
Трамп призвал демократов заниматься законами, а не расследованиями
США 04:06
На рынке внутренних авиарейсов Бразилии появился первый иностранный участник
Арабские страны 03:45
Пентагон рассматривает запрос об отправке 5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток
США 03:26
SpaceX судится с ВВС США из-за проигрыша контракта на космические запуски
США 03:18
Times: Мэй объявит об отставке 24 мая на фоне разногласий с правительством по Brexit
Европа 02:43
КСИР: Иран полностью контролирует действия американских кораблей в регионе
Политика 02:30
Госдепартамент пригрозил "крайне негативными последствиями" поставок С-400 в Турцию
США 02:09