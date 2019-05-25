Обладателем "Золотой пальмовой ветви" стал фильм "Паразиты"

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун-хо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Приз вручила французская актриса Катрин Денев.

Комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

Гран-при фестиваля удостоился фильм "Атлантика" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил Сильвестр Сталлоне.

Лучшими режиссерами назвали бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденн. Братья представили фильм "Молодой Ахмед".

Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль в картине "Малыш Джо" Джессики Хауснер. Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас, снявшийся в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара.

Награду за лучший сценарий присудили картине "Портрет девушки в огне" француженки Селин Скьямма.

Режиссер Василис Кикатос получил "Золотую пальмовую ветвь" в секции короткометражного кино за фильм "Пространство между нами и небом".

"Золотую камеру" за лучший дебютный фильм вручили режиссеру Цезарю Диасу, снявший картину "Наши матери".

Специального приза жюри удостоились две картины, ими стали "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.

Международный Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

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