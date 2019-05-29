Хулио Иглесиас назвал условия для проведения анализа ДНК на отцовство

Испанский певец Хулио Иглесиас, скорее всего, не будет присутствовать на судебном заседании по делу об установлении отцовства, которое состоится 30 мая в суде в Валенсии, однако при определенных условиях готов сдать анализ ДНК, рассказал его адвокат Фернандо Фаломир Маристани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Иск против певца подал Хавьер Санчес Сантос. Он вырос в провинции Валенсия, его мать – португальская танцовщица Мария Эдите Сантуш, а биологический отец, как он утверждает, – Хулио Иглесиас. Он говорит, что частному детективу удалось в мусорном контейнере в Майами найти генетический материал ДНК одного из прямых родственников Иглесиаса по мужской линии. Проведенные анализы, на которые ссылается сторона обвинения, на 99,9% подтвердили, что певец приходится ему отцом.

Адвокат певца Фернандо Фаломир заявляет, что сторона защиты "ставит под сомнение как способ получения доказательств, так и проведения анализа". При этом он заверяет: Иглесиас готов добровольно сдать анализы ДНК, но при определенных условиях - если суд исключит вариант прекращения разбирательства в связи с принципом недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела и продолжит рассмотрение иска.

Дело в том, что "дело об отцовстве" уже неоднократно рассматривалось судами: в 1991 и 1992 году в Валенсии и в 2004 году в Марбелье. Первое судебное разбирательство было прекращено. Во втором случае отцовство Хулио Иглесиаса было признано судом первой инстанции, но позже провинциальный суд отменил это решение, отмену подтвердили Верховный и Конституционный суды. А суд Марбельи отказался продолжать разбирательство, поскольку дело уже было рассмотрено другими судами.

"Мы считаем, что нет никакого смысла подвергаться анализам, пока нет решения о недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела", - пояснил Фаломир РИА Новости. Если суд откажется закрывать процесс на этом основании и продолжит разбирательство, в этом случае Иглесиас готов сдать анализы. При этом, добавил он, если судебное решение будет в пользу продолжения процесса, то у сторон есть право на представление своих возражений.

Адвокат рассказал, что суд будет проходить при закрытых дверях, при этом со стороны защиты свидетелей нет. Сам Иглесиас вряд ли будет присутствовать на слушаниях. "Мне кажется это маловероятным. Я всегда говорил, что его присутствие не обязательно, тем более что он не живет в Испании", - добавил защитник. Всемирно известный певец уже давно обосновался в Майами.

Адвокат истца Фернандо Осуна со своей стороны считает, что результаты собранных проб ДНК и отказ Иглесиаса проходить процедуры сдачи анализа до начала суда свидетельствуют в пользу того, что именно он является биологическим отцом Хавьера. С его стороны в суде будут давать показания детектив, который собирал материл для установления отцовства в Майами, и сотрудники испанской лаборатории, которые проводили анализы.

У 75-летнего Иглесиаса официально восемь детей – трое от Исабель Прейслер, в том числе певец Энрике Иглесиас, еще пятерых родила Миранда Ринсбургер, с которой Хулио 20 лет прожил в гражданском браке, пара официально оформила отношения в 2010 году.

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