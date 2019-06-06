Венгрия расширит свои трубопроводные мощности для "Турецкого потока"

Венгрия планирует уже в этом году завершить расширение своих внутренних трубопроводных мощностей для "Турецкого потока". Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума по итогам переговоров с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши коллеги подтверждают обязательства по протоколу между "Газпромом" и венгерскими партнерами относительно расширения газопроводной инфраструктуры до конца года. Это позволяет говорить, что у нас относительно строительства "Турецкого потока" и транспортировки газа европейским партнерам идет в соответствии с планами", - сказал он.

"До конца года произойдет расширение инфраструктуры, коллеги так говорят", - добавил Новак.

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