Маск спрогнозировал рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

12 июня 2019 06:22 (UTC+04:00)

Глава компании Tesla Илон Маск не исключил, что она поставит рекорд производства и продаж по итогам второго квартала 2019 года, сообщает в среду издание Forbes, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас нет проблем со спросом. Вообще нет. Продажи превысили производство, и производство идет хорошо. На самом деле у нас все хорошо, и вполне можем замахнуться на рекордный во всех отношениях квартал. Даже если нет, мы будем очень близки к этому", - цитирует издание слова Маска на встрече с акционерами.

Эти прогнозы прозвучали на фоне более чем 700-миллионных убытков по итогам первого квартала из-за неспособности компании удовлетворить спрос на ряд моделей. В конце 2018 года Tesla поставила рекорд производства в 90 тысяч автомобилей.

Ранее в квартальном отчете компании были озвучены планы вернуться к прибыльности в третьем квартале после крупного убытка в январе-марте. Чистый убыток в первом квартале составил 702,1 миллиона долларов. Компания при этом погасила конвертируемые облигации на 920 миллионов долларов и сохранила резервы в 2,2 миллиарда.

Компания по-прежнему планирует поставить в 2019 году от 360 тысяч до 400 тысяч автомобилей. В первом квартале было поставлено всего 63 тысячи машин.

В начале июня Tesla начала принимать предварительные заказы на изготовленные на заводе в Шанхае электромобили Model 3, стоимость которых значительно ниже импортируемых из США моделей. Выпуск первых электромобилей в Шанхае запланирован на начало 2020 года. Кроме того, в будущем году компания планирует выпустить полностью автономные модели и запустить сервис беспилотного такси в США.

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