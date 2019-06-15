В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии G20

15 июня 2019 07:27 (UTC+04:00)

Обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование природных ресурсов обсудят министры энергетики и экологии стран Группы двадцати (G20) на открывшейся в субботу двухдневной встрече в курортном городе Каруидзава. Совещание проводится в порядке подготовки к саммиту "двадцатки", который состоится 28-29 июня в Осаке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что в свете последних нападений на танкеры в Ормузском проливе участники встречи в Каруидзаве уделят существенное внимание вопросам энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов. Одной из основных тем экологической части совещания, сообщает телеканал NHK, станет сокращение объемов пластикового мусора, в том числе в мировом океане.

Ожидается, что в воскресенье участники министерской встречи примут совместное заявление.

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