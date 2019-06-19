Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту

19 июня 2019 03:10 (UTC+04:00)

Появление криптовалюты Libra, которую в 2020 году планирует запустить соцсеть Facebook, потребует более тщательного и жесткого регулирования во всем мире, заявил глава Банка Англии Марк Карни, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, криптовалюта, предложенная Facebook, представляет интерес, но потребует от регуляторов предъявления более высоких требований и стандартов регулирования.

"Мы рассмотрим ее (криптовалюту Facebook) очень внимательно и скоординировано", - сказал Карни, выступая во вторник на форуме ЕЦБ в Португалии.

Во вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.

Согласно WhitePaper проекта (официальный технический документ), Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) - криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.

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