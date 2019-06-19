Число бежавших от войн и преследований людей превысило в мире 70 млн

Число людей, вынужденно покинувших свои дома, увеличилось в мире в 2018 году на 2,3 млн и превысило 70 млн человек, что стало новым рекордом. Эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве ежегодном докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) "Глобальные тенденции", передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Глобальное население вынужденно перемещенных лиц выросло в 2018 году на 2,3 млн. К концу года в мире их насчитывалось почти 70,8 млн - что стало следствием преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека", - отмечают авторы доклада, подчеркивая, что речь идет о "рекордно высоких" цифрах.

В конце прошлого года в мире насчитывалось 25,9 млн беженцев, 41,3 млн внутренне перемещенных лиц и 3,5 млн просителей убежища. При этом две третьих всех беженцев - граждане пяти стран - Сирии (6,7 млн), Афганистана (2,7 млн), Южного Судана (2,3 млн) и Сомали (0,9 млн). Из принимающих стран на первом месте Турция (3,7 млн), за которой следуют Пакистан (1,4 млн), Уганда (1,2 млн), Судан (1,1 млн) и Германия (1,1 млн).

За 10 лет число вынужденно покинувших свои дома людей выросло в мире на 27,3 млн. Одной из основных причин стал конфликт в Сирии. Однако свою лепту внесли и конфликты в Ираке, Йемене, Демократической Республике Конго и Южном Судане, а также массовое бегство представителей народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш. В 2018 году общемировые цифры выросли главным образом за счет Эфиопии, где внутренне перемещенными лицами стали более 1,5 млн человек, а также за счет Сирии и Венесуэлы. Больше всего вынужденных переселенцев среди сирийцев - 13 млн человек, с учетом беженцев, внутренне перемещенных лиц и просителей убежища.

Из года в год растут не только абсолютные цифры, но и доля вынужденно покинувших родные места людей в мировом народонаселении. Десять лет назад пропорция составляла один к 160, в 2017 году - один к 110, а в 2018 году - один к 108.

"Эти цифры в очередной раз подтверждают долгосрочную тенденцию роста числа людей, нуждающихся в защите от войн, конфликтов и преследований", - заявил в связи с публикацией доклада верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он поблагодарил принимающие беженцев общины за "великодушие и солидарность", призвав мировое сообщество расширить оказание помощи "тысячам ни в чем не повинных людей, которые вынужденно бегут из своих домов".

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