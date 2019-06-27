Генсек ООН осудил теракты в Тунисе

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил теракты в Тунисе, заявил на брифинге журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь решительно осуждает террористические атаки, которые мы видели в Тунисе сегодня. Он выражает сочувствие и поддержку семьям тех, кого коснулась трагедия, а также правительству Туниса", - сказал он.

В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек ранены.

Позже местные СМИ сообщили, что тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Советник президента Туниса в четверг опроверг появившуюся ранее информацию о его кончине.

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