В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

29 июня 2019 20:46 (UTC+04:00)

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс. Об этом сообщила агентству SANA эксперт из Департамента древностей и музеев Сирии Лубаба аль-Али. По ее словам, всего свыше ста ценных предметов, относящихся в основном к античной эпохе, были спрятаны в тайнике в одном из домов и, очевидно, готовились для переправки контрабандным путем за рубеж, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это не первый случай, когда в руки властей попадают артефакты, похищенные из древней Пальмиры, Апамеи, Босры и других мест, где существовали форпосты бандформирований и варварским путем велись раскопки", - отметила эксперт. По ее словам, попытку вывезти из страны археологические находки удалось пресечь, благодаря взаимодействию правоохранительных органов и местных жителей.

Аль-Али обратила внимание на хорошо сохранившуюся уникальную коллекцию глиняных сосудов разных размеров и светильников, которая оказалась в найденном тайнике. "На одной из печатей из оникса мы обнаружили египетские иероглифы", - рассказала эксперт. Кроме древних и античных артефактов, контрабандисты собрали изделия и ценности, относящиеся к ранней исламской и оттоманской эпохе.

По информации агентства SANA, на юге Сирии в городе Санамейн, где располагался один из оплотов бандформирований, в конце мая были обнаружены барельефы, относящиеся к христианской эре. Как установлено, они хранились ранее в краеведческом музее Эль-Кунейтры и были похищены оттуда боевиками.

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