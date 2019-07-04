Facebook и Instagram сообщили о решении проблем в работе сервисов

4 июля 2019 05:00 (UTC+04:00)

Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые привели к сбоям в работе социальных сетей вечером в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении Facebook в микроблоге в Twitter.

Об устранении проблем сообщил и Instagram. Впрочем, в обсуждении поста соцсети в Twitter пользователи жаловались, что хэштеги по-прежнему не работают.

Согласно данным Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пользователи WhatsApp, Instagram и Facebook стали сообщать о сбое в работе сервисов примерно в 18.00 мск среды. Технические неполадки в работе сервисов наблюдались по всему миру. По состоянию на 3.30 мск четверга, пользователи за рубежом продолжают жаловаться на проблемы в работе соцсетей.

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