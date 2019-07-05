Папа Римский попросил Путина молиться за него

5 июля 2019 01:32 (UTC+04:00)

Папа Римский Франциск после аудиенции с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане попросил российского лидера молиться за него и поблагодарил за встречу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола. Папа Франциск, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где проходила аудиенция, крепко пожал ему руку и сказал: "Большое спасибо, молитесь за меня".

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане

Просьбу понтифика российскому президенту не перевели.

"Спасибо за содержательную и интересную беседу", - сказал Путин.

Призывом молиться за него папа Франциск традиционно завершает всеобщие аудиенции на площади Святого Петра, которые проходят по средам и воскресеньям.

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