В Лондоне судно врезалось в Вестминстерский мост

Вестминстерский мост в Лондоне временно закрыт после того, как в него врезалось судно, сообщила столичная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вестминстерский мост временно закрыт после того, как судно столкнулось с нижней частью моста. Лондонские пожарные и местные власти на месте. Никто не пострадал. Спасибо за ваше терпение. Этот инцидент не связан с терроризмом", - сообщила полиция Лондона в Twitter.

По данным таблоида Daily Mirror, речь идет о прогулочном катере City Cruisers, на борту которого находились туристы.

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