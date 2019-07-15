Лужков не задумывается о поддержке кого-либо из кандидатов в Мосгордуму

15 июля 2019 05:19 (UTC+04:00)

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков сообщил РИА Новости, что сейчас не следит за избирательной кампанией в Московскую городскую думу и пока не задумывается о поддержке кого-либо из кандидатов, передает Trend.

"Нет, я не отслеживаю. Этап жизни этот у меня прошел, не могу сказать, что безмятежно", - со смехом ответил Лужков на вопрос, следит ли он сейчас за ходом выборов в городской парламент.

"Никакого интереса я не имею, не интересуюсь, и - по крайней мере пока – никаких контактов с точки зрения поддержки (того или иного кандидата) я не осуществляю", - добавил бывший мэр, говоря о возможности поддержать кого-то из кандидатов в депутаты.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей, собранные кандидатами в свою поддержку, и сформирует списки зарегистрированных кандидатов.

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