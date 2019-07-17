Минобороны ФРГ возглавит Аннегрет Крамп-Карренбауэр

17 июля 2019 08:13 (UTC+04:00)

Министерство обороны Германии вместо Урсулы фон дер Ляйен возглавит председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает пресс-служба администрации президента ФРГ, передает Trend со ссылкой на КП.

В пресс-релизе отмечается, что официально о новом назначении Крамп-Карренбауэр, которая считается наиболее вероятной преемницей Ангелы Меркель не только во главе ее партии, но и на должности канцлера, будет объявлено в среду, 17 июля. В этот же день министру обороны Урсуле фон дер Ляйен вручат увольнительную грамоту, а Крамп-Карренбауэр – грамоту о назначении на этот пост, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне возглавлявшая немецкое оборонное ведомство Урсула фон дер Ляйен была избрана председателем Европейской комиссии. За ее кандидатуру во вторник проголосовали большинство депутатов Европарламента.

Съезд правящей в Германии партии ХДС (известной как «Партия Меркель») прошел без малейшего ахтунга. Новым лидером этой политической силы была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр с минимальным перевесом в 51% голосов. Вместо, собственно, нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая бессменно возглавляет ХДС с 1998 года и сидит в кресле канцлера с 2005-го (подробности).

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