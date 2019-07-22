Собчак потребовала от россиян прекратить попрекать ее "Домом-2"

22 июля 2019 04:31 (UTC+04:00)

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась реакцией пользователей Instagram на ее вчерашнюю публикацию в соцсети и потребовала прекратить попрекать ее участием в проекте "Дом-2" в прошлом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчерашний пост вызвал бурю в комментариях. Работодатели писали, что мнению бывших работодателей доверять можно еще меньше, чем проворовавшимся сотрудникам, а меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали домом два в контексте журналистики и политики", — написала Собчак в Instagram.

По словам телеведущей, прежде всего она "хулиганка", а не "ведущая развлекательных шоу, мать, политик или журналист.

"Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в "Блондинке в шоколаде", а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2", — добавила Собчак.
Тем не менее она призналась в симпатии к ряду бывших и нынешних участников телепроекта.

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