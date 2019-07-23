Суд продлил арест Михаилу Абызову на три месяца

23 июля 2019 23:08 (UTC+04:00)

Басманный суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

Таким образом, арест был продлен не только экс-министру, но и ещё двум фигурантам этого дела: бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг. Ранее во вторник Басманный суд на аналогичный срок продлил арест обвиняемым Сергею Ильичеву, Александру Пелипасову и Максиму Русакову.

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