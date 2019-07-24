Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя

24 июля 2019 23:04 (UTC+04:00)

Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя. Об этом, как передает Trend, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook.

"Ранее некоторые люди испытывали трудности в работе с сервисами Facebook и Instagram. Мы оперативно изучили проблему, незамедлительно приступили к ее решению и устранили неполадки. Приносим прощение за неудобства", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду пользователи Facebook и Instagram из ряда стран сообщали о сбоях в работе соцсетей. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, проблемы начались около 17.00 по бакинскому времени, они наблюдались у пользователей ряда европейских стран, в частности - Германии и Польши. О проблемах также писали пользователи России и Украины.

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