Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400

27 июля 2019 02:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит власти Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400, передает Reuters, передает Trend со ссылкой на АиФ.

Вместе с тем, американский глава не уточнил срок, когда он примет решение о введении в отношении Турции санкций в связи с этой сделкой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что США будут здраво мыслить в вопросе введения санкций из-за поставок в страну российских зенитных ракетных систем С-400.

В четверг Россия завершила первый этап поставок Турции С-400. Остальная часть будет отправлена в Анкару в соответствии с согласованными сроками.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании
США 01:34
США увеличили поддержку фермеров из-за торговой войны с Китаем
Другие страны 26 июля 15:13
В апреле 2020 года Турция начнет активно использовать ЗРК С-400 – Эрдоган
Турция 26 июля 12:52
США попросили Турцию не вводить в строй С-400
США 26 июля 00:48
Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию
Россия 25 июля 21:15
Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
Другие страны 25 июля 12:07
Лента новостей
ВС разрешил Трампу потратить $2,5 миллиарда из фондов Пентагона на стену
В мире 02:57
НПО в США оспорила в суде штраф в пять миллиардов долларов для Facebook
В мире 02:27
В Баку состоялся премьерный показ самой звездной комедии года "ЖАРА" (ФОТО)
Звёздный мир 02:12
ФБР обнаружило в Аризоне мужское тело с пришитой головой женщины
В мире 01:59
Трамп считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании
США 01:34
Лавров: саммит БРИКС в ноябре станет еще одним шагом к укреплению этого формата
В мире 01:23
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева была среди почетных гостей во второй день фестиваля "Жара-2019" (ФОТО)
Политика 01:06
Рейс Баку-Дубай совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев
Общество 00:38
В Петербурге произошел сбой в движении электричек
В мире 00:23