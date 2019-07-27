Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит власти Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400, передает Reuters, передает Trend со ссылкой на АиФ.

Вместе с тем, американский глава не уточнил срок, когда он примет решение о введении в отношении Турции санкций в связи с этой сделкой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что США будут здраво мыслить в вопросе введения санкций из-за поставок в страну российских зенитных ракетных систем С-400.

В четверг Россия завершила первый этап поставок Турции С-400. Остальная часть будет отправлена в Анкару в соответствии с согласованными сроками.

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