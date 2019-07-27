89-летняя американка побила мировой рекорд, поднявшись на Килиманджаро

27 июля 2019 05:18 (UTC+04:00)

Жительница США Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись на одну из высочайших горных вершин Килиманджаро в возрасте 89 лет, сообщает телеканал ABC 15, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает телеканал, несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покоривший Килиманджаро. Но после того, как она узнала, что другая женщина отобрала у нее титул несколько месяцев спустя, а позже и мужчина установил новый мировой рекорд, она решила вновь подняться на пик.

"Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору… У меня была сильная боль в боку, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу пойти", - заявила Лоримор, вернувшись домой.

По ее словам, вся поездка в Африку и обратно вместе с восхождением заняла у нее девять дней.

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