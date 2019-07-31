В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами

Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Отзыв куриных яиц, продукции компании E. K. E., реализовывавшихся в торговых сетях под несколькими марками "био".

Во время проверки было обнаружено небольшое превышение содержания диоксинов и полихлорированных дифенилов (ПХД) в органических яйцах", - говорится в сообщении федерального агентства по безопасности пищевой промышленности (AFSCA).

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