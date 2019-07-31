Лошадь, которую власти Монголии подарили сыну Трампа, назвали Победой

Лошадь, подаренную властями Монголии младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону, решили назвать Победой. Об этом, как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп заявил журналистам в среду перед встречей с находящимся с визитом в Соединенных Штатах президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп поблагодарил монгольского коллегу за этот подарок.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщало, что монгольское руководство преподнесло Бэррону лошадь в прошлом, а не непосредственно в преддверии визита Баттулги в США. Агентство также отметило, что животное все еще находится в Монголии, власти этой страны просили администрацию США или самого Бэррона выбрать для нее имя.

В Монголии такой подарок является традиционным. По информации агентства Associated Press, ранее лошадей от монгольских властей получали экс-министры обороны Дональд Рамсфелд и Чак Хейгел, а также бывший вице-президент США Джозеф Байден, которые в разное время посещали эту страну с визитами.

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