Открыта планета, с которой видны 3 разных Солнца

Астрономы считают, что они заметили внесолнечную планету, над горизонтом которой светят три «солнца» - однако это отнюдь не самый интересный факт, связанный с данной системой, передает Trend со ссылкой на astronews.ru.

Ученые обнаружили эту планету, которая получила название LTT 1445Ab, при помощи спутника НАСА под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Планета LTT 1445Ab движется по орбите вокруг одной из звезд тройной системы, все компоненты которой представляют собой красные карлики, находящиеся на поздних этапах жизненного цикла, а сама система лежит на расстоянии порядка 22,5 светового года от Земли.

«Если вы стоите на поверхности этой планеты, то видите в небе три «солнца», но два из них расположены на слишком большом расстоянии и выглядят крохотными, - рассказала один из авторов нового исследования Дженнифер Уинтерс (Jennifer Winters), астроном из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США. – Они выглядят как два красных, зловещих глаза на небе».

Проанализировав данные, собранные при помощи спутника TESS, ученые выяснили, что планета является каменистой, она примерно на треть больше Земли и по крайней мере в 8 раз массивнее нашей планеты. На ее поверхности поддерживается повышенная температура – порядка 160 градусов Цельсия – и планета совершает один оборот вокруг одной из звезд системы в течение 5 суток.

Однако одним из наиболее интересных объектов для изучения в этой системе является атмосфера планеты LTT 1445Ab. Пока что ученые не могут проанализировать атмосферу этой планеты, однако вскоре ситуация может измениться. Поскольку звезды системы являются красными карликами, расположенными достаточно близко к Земле, и система устроена так, что планета периодически проходит между звездами и Землей, ученые могут вскоре получить возможность наблюдать газовую оболочку, окружающую планету, при помощи наземных телескопов.

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