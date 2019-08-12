Завершился восьмой раунд переговоров США и талибов

Восьмой раунд переговоров между Соединенными Штатами и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) завершился в понедельник. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Переговоры] были долгими и полезными, обе стороны решили проконсультироваться со своими лидерами или руководителями по поводу дальнейших шагов", - заявил он.

Восьмой раунд консультаций начался 3 августа в столице Катара Дохе. Агентство отмечает, что, по словам американского представителя, этот этап включал в себя обсуждение технических деталей и механизма реализации потенциального соглашения.

1 августа официальный представитель офиса талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что "Талибан" надеется на заключение соглашения с США, которое положит конец войне в Афганистане. Он назвал предстоящие встречи в катарской столице "решающим раундом переговоров" между талибами и американскими представителями. Афганские власти, указывает Reuters, разделяют точку зрения талибов и считают очередной раунд переговоров наиболее важным для прекращения 18-летней войны на афганской территории.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в свою очередь заявлял, что соглашение между США и талибами должно в первую очередь быль нацелено на достижение мира в Афганистане, а не на вывод американских войск.

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