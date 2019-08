Умер художник-мультипликатор фильма "Кто подставил кролика Роджера"

Британский художник-мультипликатор Ричард Уильямс ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу вещательная корпорация Би-би-си.

По словам членов семьи Уильямса, он умер в своем доме в Бристоле в пятницу. О причине смерти не сообщается.

Уильямс был награжден рядом премий, в том числе "Оскаром" за работу над фильмом режиссера Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера" (Who Framed Roger Rabbit, 1988). Также Уильямс известен созданием анимации к фильмам "Возвращение Розовой пантеры" (The Return of the Pink Panther, 1975) и "Розовая пантера наносит ответный удар" (The Pink Panther Strikes Again, 1976).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.