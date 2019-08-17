Умер художник-мультипликатор фильма "Кто подставил кролика Роджера"

17 августа 2019 20:19 (UTC+04:00)

Британский художник-мультипликатор Ричард Уильямс ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу вещательная корпорация Би-би-си.

По словам членов семьи Уильямса, он умер в своем доме в Бристоле в пятницу. О причине смерти не сообщается.

Уильямс был награжден рядом премий, в том числе "Оскаром" за работу над фильмом режиссера Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера" (Who Framed Roger Rabbit, 1988). Также Уильямс известен созданием анимации к фильмам "Возвращение Розовой пантеры" (The Return of the Pink Panther, 1975) и "Розовая пантера наносит ответный удар" (The Pink Panther Strikes Again, 1976).

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