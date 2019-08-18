Из-за пожаров на Канарах эвакуировали жителей 40 населенных пунктов

18 августа 2019 17:34 (UTC+04:00)

Жители 40 населенных пунктов были эвакуированы из-за природного пожара на острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, сообщает служба спасения Канарских островов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент выселены 40 населенных пунктов, продолжает действовать план действий в чрезвычайных ситуациях. Ситуация с пожаром остается сложной из-за погодных условий, безопасность людей является приоритетом", - говорится в сообщении службы спасения Канарских островов в Twitter.

Огонь продолжает распространяться и затронул уже около 1700 гектаров.
Ранее правительство региона сообщило, что две тысячи человек были эвакуированы из-за начавшегося в субботу пожара.

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