СМИ: жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 18 человек

Не менее 18 человек погибли в результате вызванных проливными дождями наводнений и оползней в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, дожди в регионе не прекращаются уже в течение нескольких дней. Только в городе Шимла, столице штата, погибли восемь человек.

Как пишет "Синьхуа", в нескольких районах из-за удара стихии повреждены дома и дороги. Наблюдаются проблемы с системой водоснабжения. Из-за оползней оказались полностью или частично заблокированы сотни дорог, включая 13 крупных автотрасс.

В воскресенье телеканал NDTV сообщал, что в штате Уттаракханд по меньшей мере 18 человек считаются пропавшими без вести после того, как вышедшая из берегов река Тонс смыла около 20 домов. Синоптики прогнозируют, что ливни в регионе будут продолжаться еще не менее трех дней.

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